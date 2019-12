LIVE Perugia-Modena 0-0 volley | Superlega in DIRETTA | umbri in vantaggio 9-5 nel primo set

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-6 Anderson restituisce il favore. 10-6sbaglia al servizio. 10-5 Christenson serve un brutto pallone per Zaytsev che non può far altro che appoggiare. Leon inarrestabile nel contrattacco. 9-5 Punto lunghissimo con un errore marchiano in difeso diche serve un pallone troppo facile per Leon che mette giù. Giani chiama iltime out. 8-5 Zytsev attacca forte ma out. Il video check conferma che non c’è tocco a muro. 7-5 Tiene sulattacco il muro dima Leon è inarrestabile con una diagonale lunga, potente e precisa. 6-5 Lanza sbaglia al servizio. 6-4 Lanza contrastato dal muro ma Atanasijevic è bravissimo a mettere giù un pallone staccatissimo da rete. 5-4 Attacco potente di Zaytsev, il muro di Russo è out. 5-3 Bolide di Lanza che si riscatta immediatamente. 4-3tiene bene in difesa ma Lanza ...

