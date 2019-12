LIVE Juventus-Udinese 3-1 | Serie A calcio in DIRETTA | i bianconeri battono i friulani e

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Lavince senza troppi problemi contro un modestoe torna provvisoriamente in cima alla classifica con 39 punti. Stasera in casa della Fiorentina l’Inter dovrà rispondere alla doppietta di Ronaldo e al goal di Bonucci che hanno messo in ghiaccio il risultato già nel primo tempo. Pussetto per la rete della bandiera friulana. 90’+5 Finisce la partita,3-1. 90’+4 PUSSETTOOOOOOOOOOO, in pieno recupero l’trova il goal della bandiera con il subentrato dalla panchina, dopo un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore il numero 23 trova l’angolo sinistro e batte Gianluigi Buffon.3-1 90’+2 Ronaldo filtra per Bernardeschi che prova ad andare dentro per Douglas Costa, allontana la difesa dell’. 90’+1 Possesso palla ...

