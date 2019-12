LIVE Juventus-Udinese 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | inizia la partita dello Stadium!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Squadre nel tunnel, i capitani saranno Kevin Lasagna e Gigi Buffon. 14.56 Arbitro: Fabrizo Pasqua di Tivoli, Assistenti: Rocca di Catanzaro e Baccini di Conegliano, Quarto Uomo: Volpi di Arezzo, VAR: Piccinini di Forlì, AVAR: Di Iorio di Vco. 14.54 A disposizione per la: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Emre Can, Muratore, Douglas Costa, Bernardeschi, Pjaca. A diposizione per l’: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Walace, Barak, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk. 14.52 Mancano pochi minuti ald’inizio, lo speaker scandisce le formazioni titolari che scenderanno in campo. 14.49 Cristiano Ronaldo è il miglior realizzatore dellacon 7 goal mentre gli attaccanti più prolifici della squadra di Udine sono Lasagna e Okaka con 3 reti a testa. 14.46 A pochi mesi ...

juventusfc : Bianconere in vantaggio! ?? Segui il LIVE ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci i tre punti! Buon #JuveUdinese a tutti! LIVE ??… - JuventusTV : Oggi giocano le @JuventusFCWomen! ?? Live dalle ore 11.55 la sfida ?? Pink Bari Per seguire la diretta ??… -