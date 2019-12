Foggia | ritrovato marsupio con 20 mila euro | restituiti al proprietario

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A San Giovanni Rotondo, in provincia di, un ristoratore ha trovato 20e li haal legittimo– Una bella storia di onestà e senso civico a San Giovanni Rotondo, nota località del Gargano, in Puglia. Il titolare di un ristorante ha trovato nel suo locale uncon all’interno 20in contanti e lo ha restituito al legittimo. Ildelè un pensionato 70enne di origini siciliane, in cura da tempo in un ospedale della zona. https://www.youtube.com/watch?v=1ApWzRtG1Vc, le parole del ristoratore Ildel ristorante, Gianluca Sollazzo, ha dichiarato: “Ci siamo accorti del presenza mentre risistemavamo la sala. Sabato mattina eravamo in orario di chiusura, stavamo risistemando la sala per la sera. Improvvisamente ci siamo accorti della presenza del ...

