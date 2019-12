Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Visto il successo dic'è chi vorrebbe che la serie continuasse: ecco cosa ha detto Damonsulla possibilità di unadella serie. Visto il grande successo disono in molti a chiedersi se l'HBO produrrà una. Recensioni estremamente positive - ne abbiamo parlato nel nostro editoriale su- e un pubblico molto fedele e appassionato renderebbero quasi automatico il rinnovo ma lo showrunner Damonal momento ci va con i piedi di piombo. Sin da prima del rilascio,aveva spiegato infatti che questasarebbe stata auto conclusiva. In una recente intervista a Variety, Damonha spiegato molto bene le sue posizioni riguardo ad un possibile2 rimarcando come una delle caratteristiche che hanno ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Watchmen: ci sarà una seconda stagione? La risposta di Lindelof - FilippoFibbia : Mi rifiuto di credere che la prossima sarà l'ultima. #Watchmen #WatchmenHBO - watchmen_italia : RT @_melancholiia: Nei prossimi giorni, il mio obiettivo sarà quello di recuperare soprattutto #modernlove, #Watchmen e #TheMorningShow. ht… -