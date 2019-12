Serie A sabato 14 dicembre | le partite in tv e in streaming

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 14 dicembre 2019)A sedicesima giornata le14in tv e inNapoli – Parma alle 18, alle 20:45 il derby di Genova La sedicesima giornata diA si apre14con l’incontro fondamentale per la salvezza tra Brescia e Lecce, la squadra lombarda è pronta a ripartire dopo il ritorno dell’allenatore Corini mentre i salentini provano a restare fuori dalla zona retrocessione. Sfida fondamentale alle 18 per il Napoli contro il Parma: le due squadre sono appaiate in classifica ma per il Napoli sarà la prima partita del nuovo allenatore Rino Gattuso. Alle 20:45 dialtra sfida salvezza questa volta ancora più interessante: derby di Genova Genoa – Sampdoria. La giornata si chiude lunedì sera con Cagliari – Lazio. Su Sky domenica, alle 17 su Sky Sport 253, torna L’Uomo della domenica di Giorgio Porrà, con una puntata dedicata ...

RadiocorriereTv : 'Questo posto è meraviglioso...' Il luogo più 'bello' dove finire ai domiciliari? Nel condominio solidale 'Il Nido… - blab_live : Il sabato è: Serie A, serie B, Premier, derby della Lanterna ma soprattutto #B#blablive! Pronti a vivere tutto con… - LucaCisternino1 : RT @ascolicalciofc: ?? Campionato Serie BKT 16^ giornata ?? Ascoli-Cittadella #ASCCIT ?? sabato 14 dicembre ??15:00 ?? Cino e Lillo Del Duca ??… -