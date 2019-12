Programmi tv di stasera 14 dicembre | “Festa di Natale” su Rai Uno | “Tu si que vales” su

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tra iTV dic'è lo show "Festa di Natale: una serata per Telethon" su Rai Uno e il talent show "Tu sì que vales" su Canale 5. Tra i film di142019 vi segnaliamo "La sottile linea rossa" su Rai Movie, "Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York" su Italia Uno e "Il sapore del successo" su Sky Cinema Uno. Vediamo cos'altro c'èin TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

