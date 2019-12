L’ultima sfida di Macron | adesso punta la Polonia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il presidente francese Emmanuelha ormai palesato da tempo quelli che sono i suoi principali obiettivi, ossia ristrutturare l’Unione Europea, per evitarne la dissoluzione e superare quelle contraddizioni che le impediscono di sfruttare pienamente il proprio potenziale, e fare della Francia il Paese-guida di un profondo percorso di ripensamento strategico nei confronti di Russia e Cina destinato a plasmare l’idea che l’Europa ha di sé e del mondo che la circonda. Il vertice di Parigi, le critiche alla Nato, il patto di Aquisgrana, la proposta di un esercito europeo, tutti eventi che hanno avuto luogo sullo sfondo dell’insofferenza crescente verso i dettami i Washington, si inquadrano in questo contesto di ricerca di autonomia (per l’Ue) e grandezza (per la Francia). Ma l’agenda neogollista diche sogna un’Europa estesa “da ...

PaoloIvanoCucce : RT @toyota_italia: Il #ToyotaGazooRacing è pronto per l'ultima gara dell'anno del campionato @FIAWEC: la 8 Ore del Bahrain! La #TS050 HYBRI… - panther140183 : RT @toyota_italia: Il #ToyotaGazooRacing è pronto per l'ultima gara dell'anno del campionato @FIAWEC: la 8 Ore del Bahrain! La #TS050 HYBRI… - GabrieleEnna1 : RT @toyota_italia: Il #ToyotaGazooRacing è pronto per l'ultima gara dell'anno del campionato @FIAWEC: la 8 Ore del Bahrain! La #TS050 HYBRI… -