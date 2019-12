Incidente Vicenza | scontro tra auto | Davide muore a 2 anni dopo 5 giorni di agonia

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tragedia a, dove è mortocinquediTorresan, 2: il bambino era rimasto coinvolto con la mamma e il papà in unstradale a Colceresa lo scorso 9 dicembre, quando l’sulla quale viaggiavano è stata centrata frontalmente da un’altra vettura.l’impatto il bambino è andato subito in arresto cardiocircolatorio: “Ha lottato come un leoncino”. Ha lottato con tutte le sue forze per cinque, ma alla fine il suo corpicino non ce l’ha fatta a sopportare le lesioni riportate. È morto nella notte all’ospedale San Bortolo di, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove era ricoverato, il piccoloTorresan, 2, rimasto vittima di un tremendostradale che aveva coinvolto tutta la sua famiglia. Era lo scorso lunedì 9 dicembre quando sulla superstrada Nuova Gasparona a Colceresa, sempre nel ...

