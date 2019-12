Due ciclisti travolti e uccisi da un’auto nel Bresciano

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Duedi sessant’anni sono statida un’auto. È accaduto nellungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all’altezza del cimitero. L’automobilista, un uomo di quarant’anni di Verolanuova, sarebbe stato accecato dal sole e ha colpito in pieno le due biciclette. I duesono morti sul colpo. Come raccontato su Bresciasettegiorni.it, l’allarme è stato lanciato poco dopo le 15. L’automobilista, sotto shock, è stato accompagnato all’ospedale per l’alcol test e i controllo. Uno dei dueè stato sbalzato nel campo e l’altro sulla carreggiata opposta. Sono statidall’auto e presi sul cofano. Le biciclette sono state recuperate dal canale. Sul posto i carabinieri che stanno facendo tutte le verifiche del caso. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti, così come l’identità ...

