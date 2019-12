Calcio femminile | Carolina Morace | “Non parliamo di professionismo | il prodotto deve

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Tutto il mondo parla del riconoscimento come professioniste per le donne..ecco il mio pensiero: sicuramente un passo importante ma nondiche è un altra cosa. Bene che si è sentita l’esigenza di cambiare qualcosa a livello politico. Speravo nell’introduzione del tetto minimo salariale e di un consistente aumento del massimo salariale per permettere alle giocatrici internazionali più forti di venire a giocare in Italia. Ilessere appetibile!“. Sono queste le considerazioni di, icona delin Italia e non solo, relativamente all’approvazione della commissione Bilancio del Senato di un emendamento, a prima firma del sen. Tommaso Nannicini (Pd), alla manovra, volto a promuovere ilnello sportcon l’introduzione di un esonero contributivo al 100% (per tre anni, per le ...

