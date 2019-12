Verona: la flessibilità difensiva di Juric (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Verona di Juric ha una fase difensiva molto interessante. Gli scaligeri sanno infatti interpretare più spartiti Lo sappiamo, l’Hellas Verona di Juric ha molti principi di Gasperini in fase di non possesso. La pressione è piuttosto alta e intensa, con forte orientamento sull’uomo. Si vedono parecchi duelli individuali, con i difensori dietro che effettuano uscite profonde. Tuttavia, l’Hellas non estremizza le marcature a uomo. Quando l’avversario consolida il possesso e schiaccia il Verona, c’è la capacità di coprire bene la propria trequarti, difendendosi bassi. Un esempio nella slide sopra, in cui il Verona è molto stretto. Insomma, c’è la capacità di interpretare più spartiti. Leggi su Calcionews24.com

