The Game Awards 2019 | Sekiro | Shadows Die Twice trionfa con il premio di miglior gioco

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Forse un pochino a sorpresa considerando le aspettative che sembravano puntare soprattutto verso Death Stranding, ilpiù importante dei Theè andato all'ultima fatica di From Software.comedell'annoDie.Ovviamente si tratta comunque di unche non è andato a un outsider della situazione ma di fronte al fascino dell'opera di Hideo Kojima e all'incredibile lavoro svolto per ridare vita a Resident Evil 2 in molti si erano dimenticati del lavoro di Hidetaka Miyazaki e soci. A quanto pare la giuria dei Thedecisamente no.Queste erano le nomination per ildiof the Year:Leggi altro...

juventusfc : #StatOfTheGame ?? I numeri di #LazioJuve ?? - zazoomblog : Dungeons & Dragons: Dark Alliance annunciato ai The Game Awards 2019 con un trailer tutta azione e metal -… - PokeMillennium : Tutti i premi consegnati ai The Game Awards 2019 #PokemonMillennium #TheGameAwards2019 #TheGameAwards #premi… -