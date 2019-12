Su BBC e Netflix arriva Dracula | nato grazie a Sherlock…

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Gli autori di Sherlock hanno realizzatoper BBC ee raccontano come è nata l’idea.dal 1 gennaio su BBC One Un disegno ha portato alla nascita della serie tv dedicata a. Sembra impossibile eppure talvolta le cose più semplici sono quelle che riescono meglio. Mark Gatiss e Steven Moffat, già dietro al successo di Sherlock, hanno raccontato come è nata l’idea di realizzare una serie tv di. La serie che riprende il formato della precedente con 3 episodi da 90 minuti, arriverà il 1° gennaio su BBC One e successivamente dal 4 gennaio arriverà in Italia e nel resto del mondo su. Come scrive deadline, parlando alla premiere londinese di, Moffat e Gatiss hanno raccontato come tutto siada un disegno di Gatiss di Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock con il tipico colletto alzato che ricordava. I due hanno ...

