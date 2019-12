Sara Manfuso vs Antonella Elia Su lite con Taylor Mega ' Bacchettona | non è un Nobel'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 13 dicembre 2019)vs. Dopo ladella showgirl con, la compagna di Andrea Romano attacca: 'Una: non è un...'

BlitzQuotidiano : Sara Manfuso critica Antonella Elia: “Le parole su Taylor Mega? Lei non è che sia un Nobel…” - attuale : “POI NON È CHE LEI SIA UN NOBEL” - SARA MANFUSO SCRIVE A DAGOSPIA SUL CASO ANTONELLA ELIA-TAYLOR MEGA: “SE I BIKINI… - _DAGOSPIA_ : SARA MANFUSO SUL CASO ELIA-MEGA: COSA C'E' DI EDUCATIVO IN UNA SIGNORA CHE CHIAMA MIGNOTTA UNA..… -