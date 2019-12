Natale | Coldiretti | “Vola il fatturato degli alimentari e delle bevande”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Vola ilbevande che fa segnare un aumento del 3,8% ad ottobre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“: è quanto emerge da un’analisi dellasulla base dei dati Istat sullaindustriale. “In un clima di preoccupazione generale si tratta di un segnale positivo nella preparazionescorte per ilin cui tradizionalmente – sottolinea la– si verificano i valori più elevati di consumidi tutto l’anno. Un risultato – continua la– spinto dalla domanda dall’estero estera con un buon andamentoesportazioni dei prodotti tipici Made in Italy nonostante i dazi, embargo e preoccupazioni per la Brexit ma anche a livello nazionale. L’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è, infatti, la voce più pesante del budget che le famiglie ...

alsiasocial : Oltre 3 milioni di alberi naturali per il Natale degli italiani, spesa media di 42 euro - Unomattina : È Natale, tempo di mercatini. Ne parliamo a #Unomattina con Cristina Caredio, web designer e Daniele Taffon, espert… - ilgiornaledv : Al via lo shopping di Natale nei mercati a km zero di Campagna Amica di Coldiretti Verona... -