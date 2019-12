Fuga dal M5s | Conte avverte | «Con Salvini aspetterete anni per tornare al governo»

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Auguro al senatore Ugo Grassi di avere più fortuna di me. Io ci ho lavorato cone non è che abbia ottenuto grandi risultati». Giuseppe, a Bruxelles per il Consiglio europeo, ha commentato così quello che Luigi Di Maio, invece, ha subito ribattezzato «mercato delle vacche». Ovvero, i parlamentari del Movimento 5 stelle che, nella congiuntura dell’approvazione del Mes, stanno cambiando casacca passando alla Lega. Per Grassi che se n’è andato e per Francesco Urraro e Stefano Lucidi che sono in procinto di lasciare la maggioranza, alcuni moderati di Forza Italia non escludono, se ce ne fosse bisogno, di creare un gruppo di soccorso al. «Se si dichiarano responsabili e si comportano da responsabili farò delle valutazioni conseguenti. Ma vedremo se e quando si profilerà un’ipotesi del genere», ha commentato il presidente del Consiglio alla Stampa. «Non ...

