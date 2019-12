Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 del Team Jumbo-Visma | Primoz Roglic e Tom Dumoulin

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quindicesima puntata con la presentazione delle squadre World Tour. Quest’oggi la parola tocca agli olandesi del, che hanno chiuso il 2019 al terzo posto del ranking mondiale UCI; ma soprattutto al primo posto, a livello individuale, con il mattatore della stagione:. Complessivamente i ragazzi di giallo nero vestiti hanno conquistato cinquantuno primati di cui quindici con Dylan Groenewegen e tredici con. Di fatti quest’ultimo ha fatto incetta di successi nell’arco di tutta la stagione tra l’UAE Tour, la Tirreno-Adriatico, il Tour de Romandie, il Giro dell’Emilia, la Tre Valli Varesine, ma soprattutto la Vuelta a España. Dopo un amaro terzo posto al Giro, c’era da aspettarsi questo riscatto nelle grandi corse a tappe entro la fine dell’anno; e tra il suo talento da cronoman, la grandissima e regolare ...

