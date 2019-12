Anticipazioni Uomini e Donne | Carlo Pietropoli fa una scelta importante

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)evita il bacio con una corteggiatrice e spiazza tutti Ultimo appuntamento settimanale con. Oggi pomeriggio alle 14.45 su canale5 andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico e questa volta il protagonista del salotto rosa di Maria De Filippi sarà. Il nuovo tronista spiazzerà tutti nel secondo appuntamento settimanale con il Trono Classico con una serie di scelte inaspettate. Oggi in puntata verrà mostrata l’esterna del ragazzo con Jessica. I due hanno trascorso il loro tempo in un parco e la corteggiatrice ha deciso di aprirsi con, confessando di essere stata adottata. La rivelazione avvicinerà ancora di piùa Jessica, i due si abbracceranno teneramente ma non scatterà il bacio.sottolineerà di aver voglia di baciare Jessica ma che i tempi non sarebbero ancora maturi per andare così ...

antonellaa262 : Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima puntata del trono classico il pubblica rumoreggia contro Giulio Raselli… - infoitcultura : REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 11 dicembre: Giovanna piange per Giulio! - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: Giulio rifiuta la scelta, Giovanna in lacrime -