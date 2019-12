X Factor 2019 la finale di giovedì 12 dicembre | tutto quello che c’è da sapere per

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 12 dicembre 2019) XLa12su Sky Uno e Tv8 in diretta. Tutte le anticipazioni, ospiti e regolamento Ladi Xè da sempre il grande show di Sky: luci, colori, sorprese e un mega palco per accogliere i finalisti che per la prima volta canteranno e suoneranno al Forum di Assago un tempio della musica da 10000 posti. L’appuntamento è questa sera12su Sky Uno e Tv8 live in contemporanea, in streaming su Now Tv e in mobilità per gli abbonati con Sky Go. Ladi Xnon sarà da meno e la super favorita Sofia Tornambene, cantautrice sedicenne delle Marche, passata solo pochi mesi fa anche da Sanremo Young, sfiderà i gruppi dei Booda, il duo rap/trap/pop Sierra e il giovane Davide Rossi per conquistare il titolo di tredicesimo vincitore. Naturalmente a guidare la serata Alessandro Cattelan. Clicca qui per saperne di più dei ...

XFactor_Italia : Iniziamo l'ultima settimana di #XF13 con una notizia che sappiamo volete sentire???? @IlVeroUltimo sarà ospite della… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Il sogno di Sofia, teenager di X Factor: 'Voglio essere felice' [di ERNESTO ASSANTE] - infoitcultura : X Factor 2019 finale: tutto quello che c'è da sapere -