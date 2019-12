Uniti nella lotta | madre | padre e figlio 17enne hanno 3 tipi di cancro diversi

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sembra assurdo, ma purtroppo non lo è. Una famiglia della Florida (USA), composta daè stata colpita da un’incredibile sfortuna. Tutti e 3infatti contratto il, e pure di 3. Ma nonostante ciò, la famiglia Desclefs non si perde d’animo e, unita, contro le avversità della malattia. Chi porta avanti queste battaglie sa bene quanto è preziosa la vita. Nel giro di 5 anni si sono ammalati tutti e 3 Tutto è cominciato 5 anni fa, quando i medicidiagnosticato a Kathy Desclefs un linfoma non Hodgkin. Anni di battaglie, cui poi si son aggiunte altre avversità. Lo scorso agosto, infatti, è stata la volta di suo marito Benoit. I dottoritrovato un tumore al cervello dell’uomo, e sfortunatamente dicono sia inoperabile, scrive la CNN. Infine, come se ciò già non bastasse, è arrivato il turno del loro. Luke ...

DarioNardella : Con tanti colleghi sindaci uniti nella fascia tricolore, con un fiume di persone a Milano in strada per… - CarloCalenda : Lia, non attacca. Le divisioni si sono create quando avete fatto l'errore del Governo con i 5S. E che sia stato un… - vatfrancesco : @wwwsalutebio un valido esempio di SINTROPIA : il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri… -