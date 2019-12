Sconcerti | “La spaccatura con Ancelotti è legata agli ingaggi dei calciatori”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il giornalista Mario, sulle colonne de Il Corriere della Sera, scrive in merito all’esonero di Carloe spiega i motivi dellacon la squadrasvela che il motivo dellatra squadra ed allenatore sono legati alle diverse posizioni in campo che portano ad un calo del rendimento: “Bisogna usare molta prudenza nel giudicare l’esonero di. Non è il classico caso di un calcio primitivo e scollegato dalla realtà. Quando una squadra ha una pessima classifica e non trova da tempo il suo gioco, il primo responsabile è sempre l’allenatore. Il controcanto sta nell’esonero la sera stessa in cui il Napoli passa il turno, ma il girone del Napoli era poca cosa, passarlo è un bene, non un talismano contro la pochezza del resto. L’errore diè stato cambiare troppe volte formazione, cercare nuovi ruoli per tutti. È la ...

news24_napoli : Sconcerti: “I calciatori detestavano un’abitudine di Ancelotti. Vi… - SiamoPartenopei : Sconcerti: 'I calciatori detestavano un'abitudine di Ancelotti. Vi spiego come è iniziata la crisi' - SiamoPartenopei : L'editoriale di Sconcerti: 'I calciatori detestavano un'abitudine di Ancelotti. Da qui la crisi...' -