Peggy lanciato dall’auto (Di giovedì 12 dicembre 2019) Sembravano una coppia alla guida di un furgoncino, quando hanno rallentato, accostandosi al lato della strada, rallentato, non parcheggiato, hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti. In un secondo, hanno abbassato il finestrino e hanno lanciato una borsa nera. La persone credevano che fosse solo una borsa nera, ma hanno visto che c’era qualcosa che si muoveva al suo interno! Un giovane intuisce qualcosa, corre verso la busta per scoprire cosa c’era. Ne è rimasto praticamente scioccato! All’interno c’era un piccolo cucciolo, era dentro la borsa, qualcuno lo aveva messo all’interno e lo aveva buttato. A quel punto i soccorritori hanno chiamato il Millbrook Animal Center dell’RSPCA per chiedere aiuto e il cucciolo fù portato di corsa da un veterinario locale. ...

