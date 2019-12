Nuoto | Simona Quadarella e un pass conquistato con il pilota automatico La romana pronta

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’attesa per la laziale, dopo l’incredibile Campionato Europeo di Glasgow dipinto di ori e costellato di emozioni magiche, era spasmodica, pulsante e in lei erano riposte le principali attese degli addetti ai lavori, riguardo la possibilità di ottenereolimpici, in questa prima giornata di gare dei Campionati Italiani Assoluti Invernali 2019. La nuova principessa del mezzofondo mondiale, consapevole delle sue potenzialità e conscia di essere in grado di nuotare il tempo richiesto di 16.00.00, ha impostato la solita gara all’attacco fin dal primo metro, con una Martina Rita Caramignoli che ha tentato di restarle aggrappata nella prima parte della distanza per poi lasciarla prendere il largo.ha concluso la sua prova in 15.57.38, con un crono che non aveva mai nuotato fin’ora in questo periodo dell’anno, dimostrando una ...

