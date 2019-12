Natale in Catalogna | dai presepi teatrali alla Cavalcata dei Re Magi | tante esperienze da

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lasi conferma una terraca che offre a chi la visita un’infinità di scelte. Chi vi trascorre le vacanze natalizie, un capodanno last minute o l’Epifania si immergerà nelle affascinanti tradizioni che ruotano attorno al, ma che affascinano anche le persone meno influenzate dall’atmosfera di festa. Per coloro che trascorrono un weekend nel periodo pre-natalizio o subito dopo, laoffre ben più dei classici mercatini, ma spettacoli che uniscono arte e tradizione. Iviventi, per esempio, sono moltissimi in tutta la regione, ed il più famoso è quello della cittadina medievale di Corbera de Llobregat, nella provincia di Barcellona. Ogni anno da dicembre e fin dopo l’Epifania, la Natività viene interpretata da più di 200 attori, in un’impareggiabile cornice naturale. La rappresentazione, curata nei minimi dettagli è una prova attuale della ...

Stevefromit : RT @SpagnaInItalia: La natura, i borghi medievali e le colline innevate fanno di Lleida la destinazione perfetta per le vacanze di Natale.… - SpagnaInItalia : La natura, i borghi medievali e le colline innevate fanno di Lleida la destinazione perfetta per le vacanze di Nata… -