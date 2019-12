Maltempo | neve al Nord A Roma e a Napoli scuole chiuse

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nuova ondata diin Italia.e a. Alabbondanti nevicate e precipitazioni.– La tregua è finita. Nuova ondata diin Italia con allerta a, dove leresterannonella giornata di venerdì 13 dicembre. Alpreviste nevicate anche di moderata intensità a bassa quota.e aA causa delle avverse condizioni meteo e delle previsioni che annunciano rovesci a carattere temporalesco nel corso della giornata, ae aleresterannonella giornata del 13 dicembre. “A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio la Sindaca diVirginia Raggi sta firmando un’ordinanza per disporre domani la chiusura di tutte ledi ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche“, recita la nota ...

