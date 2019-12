Libera Benevento | sabato la prima assemblea elettiva

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSi terrà14 dicembre alle ore 15.30 presso il Caffè dell’Orto – Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, in via Marco da, ladi. Si tratta di un momento di straordinaria importanza per tutto il coordinamento per fare il punto della strada del cammino sinora condiviso e per tracciare future “strade e pensieri” per il bene del nostro territorio. I lavoriri seguiranno il seguente ordine del giorno: costituzione dell’e nomina del Presidente e del Segretario; relazione del Referente Provinciale uscente, Michele Martino; saluto del Referente Regionale, Fabio Giuliani. Successivamente ci sarà spazio per un doppio momento di formazione: il primo intitolato “Il valore dei segni e dei simboli” sarà curato da Amerigo Ciervo, Presidente Provinciale dell’ ...

