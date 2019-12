Sogno e speranza per Ail | al Delle Arti la IV edizione di “A Teatro con Meggy”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Non una favola ma uno spettacolo di musica e prosa. Una nuova sfida a sostegno della ricerca nel ricordo di una giovane vita spezzata. Venerdì 13 dicembre con “Canto d’ammore” altorna “Acon, quartadell’happening natalizio messo in piedi dalla Compagnia dell’Arte, con il sostegno del, per ricordare Margherita Castaldi, giovane attrice salernitana sconfitta dalla leucemia. Il suo ricordo è intatto, il suo messaggio anche: regalare un sorriso e aiutare chi soffre…anche con una messa in scena. Tutti i proventi della serata saranno devoluti all’AIL Salerno. Per tre anni la sua compagnia l’ha omaggiata con una favola, ripescando nel repertorio la trama più bella e toccante che in passato aveva visto anche Margherita tra i protagonisti, fin quando ne ha avuto le forze. Oggi la ...

