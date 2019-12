SKY – Gattuso porterà tutta la squadra in ritiro

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, Gennarolainfino al match contro il Parma. Una decisione molto forte, ma che nasce per cercare di entrare nel pensiero dei giocatori e finalizzare al meglio la preparazione in vista di un match in campionato importantissimo. Sul sito si legge che: ”Questa la prima decisione che può arrivare dall’allenatore azzurro nel suo giorno d’esordio a Castel Volturno. Lo staff azzurro ha messo in pre allarme la struttura che ospita il Napoli di solito e lo farà anche venerdì, prima della gara col Parma. Una decisione immaginabile ma di certo non scontata”. L'articolo SKY –lainCalciomercato Napoli.

Guillaumemp : Selon Sky Italia, c’est bien Gennaro Gattuso qui va remplacer Carlo #Ancelotti sur le banc du Napoli ! - SkySport : ?? #Napoli ? Esonerato #Ancelotti ?? In arrivo #Gattuso #SkyCalciomercato #SkySport - tuttonapoli : Sky - Arriva la prima decisione di Gattuso: tutti in ritiro prima della gara col Parma -