Pallamano | Mondiali femminili 2019 | definite le semifinali | eliminata la Germania

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si è chiuso quest’oggi il Main Round deidifemminile, con il gruppo I che ha premiato la Norvegia, capace di sconfiggere 32-29 la, eliminando proprio le teutoniche, mentre l’altro posto in semifinale è andato all’Olanda, carnefice 40-33 della Corea del Sud. Pari pirotecnico ma poco importante ai fini della classifica tra Serbia e Danimarca, nel match terminato 26-26. La marcia della Russia nel gruppo II, unica formazione a punteggio pieno, non è arrestata neanche dopo l’aritmetica qualificazione, superando 36-26 la Spagna al termine di una vera e propria prova di forza, che ha messo a serio rischio il passaggio del turno delle iberiche. Nella serata locale, tuttavia, la Svezia non ne ha approfittato, cedendo 26-23 al Montenegro, che si giocherà il quinto posto, con il quadro chiuso dal largo 37-20 del Giappone su una rimaneggiata ...

