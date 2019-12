Marco D' Amore è L' immortale | Sogno un crossover tra Gomorra e Dirty Dancing

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Intervista video aD', regista e protagonista di L': l'universo espanso di- La serie e unconche sogna da tempo insieme a Salvatore Esposito. Ciro Di Marzio è tornato e, come è suo solito, ha preso di petto il cinema italiano: L'- che segna il passaggio di- La serie sul grande schermo ed è l'esordio come regista cinematografico diD'- ha avuto una partenza ottima al botteghino, tanto da diventare il miglior debutto italiano degli ultimi cinque anni. Mente e cuore di L'D', che non solo riprende il ruolo di Ciro dopo il tragico finale della terza stagione di- La Serie, ma dirige e fa sempre più suo il personaggio. La pellicola, distribuita da ...

_GigiDAlessio_ : Le mie canzoni e quelle del mio amico @marcomasini64 si intrecciano in un’unica grande storia d’amore, guardate qui… - robertosaviano : Ciro Di Marzio l’Immortale è cuore e ferocia, ma la ferocia è tale da non lasciar più vedere l’uomo. Ciro ha tradit… - damore_marco : Ciro adulto e Ciro bambino. Mancano pochi giorni e poi vedrete passare nei nostri occhi la paura e le speranze, i… -