Manovra | le atlete diventano sportive professioniste | sconto contributi del 100% per chi

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Notizia storica per il mondo dello sport. Le, anche dal punto di vista contrattuale. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento allache equipara le donne ai colleghi maschi, estendendo dunque le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo. Servirà anche a promuovere il professionismo nello sport femminile introducendo un esonerovo alper tre anni a favore delle societàfemminili che stipuleranno con lecontratti di lavoro sportivo. Leggi anche: Un milione di euro per le mamme: il nuovo fondo del governo. L’azzurra Lo Bianco: «La maternità è compatibile con lo sport»Nike, il «Just do it» negato alle donne: niente sponsor per leincinta. La denuncia di Alysia MontanoMolestie sessuali nel ciclismo femminile. Dalle accuse a un manager belga ...

repubblica : Atlete diventano professioniste: approvato l'emendamento alla manovra [aggiornamento delle 17:30] - davidefaraone : Da oggi si cambia, le atlete diventano professioniste grazie a un emendamento in #manovra fortemente voluto da… - Corriere : Manovra, si cambia: le atlete diventano sportive professioniste -