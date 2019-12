LIVE Virtus Bologna-Patrasso 32-23 | EuroCup basket in DIRETTA | le V-Nere tornano ad

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-26 Gamble dal post. 32-26 Ancora Babb da tre, non sbaglia mai! 32-23 Due punti di Weems. 30-23 Schiacciatona di Fieler che stacca dalla lunetta. 30-21 Tap-in di Ellis. 30-19 Gioco da tre punti di Hunter che segna su assist illuminante di Teodosic. 27-19 Babb con la terza tripla della sua partita. 27-16 Baldi Rossi in penetrazione. 25-16 Tripla con fallo di Cournhooh che segna anche il libero. 21-16 Teodosic per il taglio vincente di Hunter. 19-16 Katsivelis con la tripla sulla sirena 19-13 2/2 ai liberi di Babb. 19-11 Pajola risponde a tono. 16-11 Babb con una tripla ad altissimo coefficienti di difficoltà. 16-8 2/2 ai liberi per Teodosic. 14-8 Babb dall’arco. 14-5 Agravanis in penetrazione. 14-3 Bomba di Fieler. 14-0 1/2 ai liberi di Weems. 13-0 Schiacciatona di Weems. Greci a 0 punti dopo i primi cinque minuti. 11-0 Weems prende il ...

