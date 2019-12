Superliminal | dopo il PC il folle puzzle che gioca con le prospettive arriva anche su PS4

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Durante l'ultimo State of Play che Sony ha tenuto per quest'anno,è stato annunciato per PlayStation 4 e arriverà sulla console di Sony a partire dal 2020.è unin prima persona pertore singolo che utilizza la percezione come meccanismo. Interpreterete il ​​ruolo di una persona che si sveglia dentro ad un sogno sorprendentemente lucido. Il gioco vi permetterà di risolvere particolari rompicapo ed è stato creato proprio per ingannare le aspettative e pensare fuori dagli schemi. Quello che vedrete è quello che otterrete, letteralmente.Attualmente il gioco è disponibile su PC attraverso Epic Games Store, ma su PlayStation 4 è disponibile il preorder: il gioco arriverà su console a partire dal 4 aprile 2020. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer di annuncio.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciato #Superliminal per #PS4. - cyberanimax : -