Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Michele De, primo cittadino diha scelto il suo profilo Facebook per invitare turisti e cittadini a visitare il centro che chiude la parte salernitana e la provincia di Salerno. Ildiha annunciato tutti gli appuntamenti in programma ache ha aperto il calendario delle iniziative natalizie, come da tradizione all’Immacolata e nel segno della solidarietà. “Luci per l’Africa” , un appuntamento fisso nella programmazione del comune e la coinvolgente musica di Enzo Avitabile con i suoi bottari hanno riscaldato la serata di domenica, 8 dicembre. Ma il calendario delle manifestazioni “” prevede tra i prossimi appuntamenti quello del 21 dicembre con la dottoressa Matilde Romito, che presenterà il terzo volume dedicato alle pitture disparse in tutto il mondo. “Con quest’ultimo, si ...

anteprima24 : ** #Positano, il #Sindaco De Lucia presenta il Christmas Time ** -