Morta la madre di Luisa Amatucci | l’attrice di Un Posto al Sole

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lutto a nel cast di Unal: èladi. L’attrice le ha dedicato un post sul proprio profilo Facebook che ha commosso il pubblico.ladiLa tragica notizia ha sconvolto il mondo della famosa serie “Unal”. Èladi, che nella storica e amatissima soap interpreta il ruolo di Silvia Graziani. La serie è girata a Napoli e va in onda dal 1996 ogni sera sui Rai 3. Laè tra le più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo, il suo lutto ha toccato il cuore di tutti i suoi fan. A rendere nota la scomparsa della donna è stata proprio la figlia con un commovente post su Facebook. “Amore mio, così voglio ricordarti… Mi mancherai tantissimo, ti AMO”, si legge nella didascalia di una foto che ritraeinsieme alla, entrambe sorridenti. Maria, così si ...

Taxistalobbyst : RT @Claudio38748087: mia madre... è morta in un incidente stradale e l'assicurazione mi ha risarcito con 72.000 EURO con quei soldi ci HO C… - roxanagibellini : Siamo in quel periodo dell' anno dove si vedono per le strade addobbi e lucine colorate ed io passandovi davanti, p… - POPCORNTVit : Un posto al sole, grave lutto per l'attrice Luisa Amatucci -