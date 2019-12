Ladro nella chiesa di Scorrano urinò sull' altare | arrestato

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Maria Girardi Negli ultimi anni il nome di Raona è emerso spesso nelle cronache. Più volte l'uomo è finito in manette con l'accusa di furto e ricettazione Identificato, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lecce e finito agli arresti domiciliari. Si è conclusa in questo modo la vicenda che ha visto protagonista Donatello Raona, 33enne di Gagliano del Capo, ilche compì un gesto sacrilegoTrasfigurazione del Signore di. Lo scorso 11 novembre il responsabile, dopo essersi intrufolato nell'edificio sacro per mettere a segno il colpo,. La malefatta venne denunciata dal parroco e suscitò scalpore e indignazione nel Comune salentino. Le indagini coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Tricase, con l'aiuto dei colleghi della stazione di Gagliano del Capo, furono avviate ...

