Evasione Fiscale | Mattarella | “Siamo di fronte a problema culturale”

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’in Italia ammonta a 119 miliardi di euro: il presidente Sergioritiene si tratti di un “culturale”. Infatti, come ha spiegato il capo dello Stato, “senza chi evade ci sarebbero più soldi per pensioni e stipendi”. Quest comportamento “è una cosa davvero indecente, perché i servizi comuni, la vita comune è regolata dalle spese pubbliche. Se io mi sottraggo al mio dovere di contribuire sto sfruttando quello che gli altri pagano”.sull’Sergioha accolto al Quirinale alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado illustrando loro ildell’. “L’– ha detto il capo dello Stato – è l’esaltazione della chiusura in se stessi, dell’individualismo esasperato”. Si tratta di ...

