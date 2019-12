Diabete in gravidanza | un convegno all’Azienda “Moscati” per un vademecum per le donne in

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – In Italia ogni anno si manifesta ogni dieci gravidanze, interessando circa 40mila. Ilgestazionale, un’alterazione metabolica che, il più delle volte, scompare dopo il parto, se non correttamente riconosciuto e trattato, può compromettere il buon andamento del periodo di attesa, causare preeclampsia – cioè un aumento della pressione arteriosa comunemente conosciuto con il termine “gestosi” -, una crescita eccessiva del feto, e comportare altre interferenze sulla salute futura della gestante e del bambino. Il“Ilin: attualità nel management clinico”, organizzato dall’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, mira proprio ad analizzare i diversi aspetti della problematica. L’incontro si terrà domani, mercoledì 11 dicembre, a partire ...

SportelloCuore : RT @SportelloCuore: Diabete in gravidanza, maggior rischio per il cuore del figlio in età adulta Il British Medical Journal pubblica una ri… - SportelloCuore : Diabete in gravidanza, maggior rischio per il cuore del figlio in età adulta Il British Medical Journal pubblica un… -