Data presentazione Gattuso | dubbi su domani | più probabile giovedì

calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ladidial Napoli. Secondo ”La Repubblica”,in arrivo già da. Ma è piùche si faccia tutto. I dettalgi In queste ore stanno rimbalzando molte voci riguardo alla possibiledidi Gennaro. Il nuovo tecnico del Napoli, qualora vi fosse l’ormai sicuro addio anzitempo tra gli azzurri e Carlo Ancelotti, potrebbe essere presentato già. A riferirlo è direttamente il quotidiano di Repubblica all’interno dell’edizione odierna. Tuttavia, l’indiscrezione non trova attualmente riscontro. Non possiamo escludere infatti che ”Ringhio” possa essere presentato con più calma nella mattinata di, mancando i tempi tecnici per fare tutto in 24 ore.l’arrivo dia Castel Volturno ? Il Napoli scenderà in campo alle 18:55 del tardo ...

CuoreIschitano : Parrebbe che già col Parma avremo in panchina Rino Ringhio Gattuso! Sarà vero? - MondoNapoli : Repubblica: 'Gattuso-Napoli, spunta già la data della possibile presentazione! Vertice ADL-Ancelotti per concordare… - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Nintendo Indie World: ecco data, orario e link della nuova presentazione #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… -