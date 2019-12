“Col cu** di fuori…” Taylor Mega | prima o poi doveva succedere Ed è toccato a Giovanni

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un incontro di quelli che non passano inosservati. Quello traCiacci. Succede in diretta nel salotto di Barbara D’Urso. A far scattare il conduttore e scatenare un fiume di polemiche è stata una battuta di“È chiaro che facciamo una vita privilegiata”, spiega l’influencer “io ho fatto la commessa nella mia vita, ho anche aiutati miei genitori, ho lavorato – aggiunge l’ospite di Barbara D’Urso – Ho fatto tre lavori perché volevo mantenermi e fare la mia vita”. Immediata la reazione di Ciacci, interessato al lato economico del lavoro di influencer e determinato a indagare sugli introiti: “io voglio vedere le fatture, io voglio capire voi questi guadagni… perché non è possibile”. Tuttavia,replica spiegando che quello dell’influencer è un lavoro come tutti gli altri, e richiede anche qualche piccolo sacrificio: “ho fatto più lavori nella mia ...

