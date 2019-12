Checco Zalone | la sua canzone non è offensiva | lui è un genio dice Paolo Diop

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019)fa polemica con laL'immigrato, ma per, di origine senegalese e responsabile immigrazione di Fratelli D'Italia, 'non è' Altro che offese, lui non vede 'ora di farsi un selfie con, giovane responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, nero, di origini senegalesi, ma maceratese, laL'immigrato "non è", anzi"è un" "riesce a scherzare su qualcosa che in Italia è sempre al centro della polemica, l'immigrazione e l'integrazione." - spiegaai microfoni di AgenPress.it - "Credo che abbia fatto benissimo a farlo. Si può scherzare anche sui luoghi comuni. IO non vedo l'ora di vedere il film e magari di incontrarlo e farmi un selfie con lui ...

oznerol4 : RT @metaanto: Roba da pazzi da Nicola Porro il solito Cazzola sinistrato trova offensivo verso gli extracomunitari il film di Checco Zalone… - ZiaSwish : RT @pourIamour: ma voi lo sapevate che Checco Zalone in realtà si chiama Luca Medici e che il suo nome d’arte in dialetto barese ricorda l’… - Llukas79 : RT @Capezzone: +++Ieri a #quartarepubblica @qrepubblica+++ Clippino DEFINITIVO ???? contro la polizia del pensiero #politicallycorrect. Inter… -