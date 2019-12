Vittorio Feltri | la differenza tra Salvini e le sardine | Perché odiare non è un

liberoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Se sfoglio i giornali trovo paginate dedicate all' odio, come se fosse un' emergenza nazionale. Se guardo la tv, noto che, su qualsiasi rete, si discetta con toni allarmati di questo sentimento. Ogni discussione pubblica e privata finisce per trattare il tema dell' acredine crescente nel nostro Paes

Libero_official : Il commento del direttore alle accuse contro Salvini - antoborr54 : RT @lvoir: Feltri: 'Se a me stanno sulle balle Di Maio e Scanzi non me ne vanto, tuttavia non per questo devo essere censurato. È affare mi… - FabioDosScaNdos : #Maurizio #Crozza nei panni di #Vittorio #Feltri: Carola Rackete... Pirata #prevaricatrice.. !! -