Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 10 | 30

(Di lunedì 9 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E VIA DEL MARE SULL’APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONESULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO, VERSOSU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO SCIOPERO DI 4 ORE, NELLA RETE GESTITA DA ATAC FINO ALLE 14 SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E CIVITA-CASTELLANA-VITERBO IN ...

