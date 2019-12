Torquati | ridicola confusione Raggi su discarica Cesano

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – “Prima la decisione di un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici in un’area sbagliata che ha ricevuto il parere negativo degli stessi uffici del Comune, subito dopo le aree di trasbordo a Saxa Rubra e Labaro, poi la considerazione di Pian dell’Olmo dentro le aree del piano della Citta’ Metropolitana, oggi le indiscrezioni stampa sul piano Ama che vorrebbe aladi servizio, individuando uno spazio che francamente anon esiste e sfido chiunque a trovare. Questo errore darebbe la misura ancora una volta non solo dell’incompetenza, ma anche della scarsissima conoscenza del territorio. Il tutto con buona pace della raccolta differenziata che nella Capitale e’ un disastro. La Sindaca smetta di fare la parte dell’improvvisata. Smetta di agire e pensare senza una strategia e senza approvare ...

vignaclarablog : TORQUATI (PD): 'DISCARICA CESANO, RIDICOLA CONFUSIONE RAGGI' -