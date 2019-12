Roma | ‘luci d’artista’ realizzate da azienda di Cava de’ Tirreni

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutide’(Sa) –(ri)scopre le ‘luci d’artista’ e, per realizzarle, si affida ad unasalernitana. La Medaarch dide’, con orgoglio, fa sapere: “Questa è la storia di una scommessa. Due mesi fa abbiamo accettato di realizzare un progetto che è più di un’istallazione di luminarie: 190 km di fibra che creano un velo di luce lungo 1500 metri per far risaltare i 10 schermi che raccontano i luoghi e i volti del grande cinema di. Più di 100 clip selezionate da 70 film nazionali e internazionali e un’app per poterne approfondire i contenuti. Un risparmio energetico di circa il 45%. Più di quaranta competenze coinvolte tra professionisti ed aziende. Il grazie va alla tenacia, alla passione e alla fiducia di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e che ci hanno creduto ...

