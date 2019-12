Renzi insiste | «Nessun incontro tra me e Salvini a casa di Verdini»

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Non c’è stato. Lo abbiamo detto e ridetto. Ma la verità non importa. Così vincono le fake news, così perde il giornalismo. E tu che puoi fare oltre a smentire?». A scriverlo è il senatore e leader di Italia Viva Matteosul suo account Twitter, negando nuovamente l’indiscrezione apparsa nei giorni scorsi sul quotidiano La Stampa. Secondo l’indiscrezione, i due Mattei (, ndr) si sarebbero incontrati nella villa di Denisal Pian dei Giullari, sui colli fiorentini. Non c’è stato. Lo abbiamo detto e ridetto. Ma la verità non importa. Così vincono le fakenews, così perde il giornalismo. E tu che puoi fare oltre a smentire? https://t.co/U2dbZQvvLY— Matteo(@matteo) December 9, 2019 Secondo il quotidiano torinese «si sarebbe mostrato guardingo rispetto ...

