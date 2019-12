ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non rende più probabili le ristrutturazioni dei debiti né salverà le banche tedesche coi soldi italiani, o viceversa. Anzi, è“più” dell’Unione europea e la sua riforma è pensata per tutelare i risparmiatori e prevenire nuove crisi. Nicoladel Meccanismo europeo di stabilità cerca di sgombrare il campo dagli equivoci e spiega come funziona un’istituzione finora spesso associata soltanto ai programmi di salvataggio lacrime e sangue imposti alla Grecia. “Siamopiùin Europa perché dipendiamo dalle autorità nazionali, cioè ministri e Parlamenti, siamo pienamente nella mani dei nostri azionisti, che sono i 19 Stati membri e hanno potere di veto in ogni singola decisione importante”, argomenta, che considera un “bene” il dibattito nato in Italia sulla ...

Noovyis : (Mes, il segretario generale Giammarioli: “E’ l’istituzione più sovranista che c’è in Europa”) Playhitmusic - - Piero42395724 : RT @dantegiumanini: Le nostre banche le abbiamo salvate con i ns soldi ! Quindi quelle tedesche che hanno in pancia titoli spazzatura per t… - fabiodellanno : RT @StartMagNews: “Il Mes non è a favore dei banchieri ma dei cittadini e dei contribuenti”. Parola del segretario generale del #Mes (il me… -