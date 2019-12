Masterchef Italia 9 | Iginio Massari sarà uno dei giudici?

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo spot mandato in onda da Sky per9 ha generato confusione tra molti spettatori, che ora si chiedono seuno deidell'edizione.9 è pronto a partire matra i? Qualche settimana fa nessuno si sarebbe fatto questa domanda, ma gli spot mandati in onda da Sky hanno generato parecchia confusione facendo sorgere il legittimo dubbio. Si sa già da un anno ormai,2020 tornerà alla vecchia triade di- che in quest'edizione saranno Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri -, dopo l'arrivederci di Joe Bastianich (che tornerà sempre come giudice ma in's Got Talent, al fianco di Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini). Le voci su un quarto giudice ...

