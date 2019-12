L' uomo solo al comando non ha mai risolto niente | avverte Fico

agi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Alleanze politiche e non sulla base di un 'contratto'. Un Parlamento messo nelle condizioni di lavorare per l'intera legislatura, perché un continuo ritorno anticipato alle urne non fa bene al Paese, così come non fa bene al Paese una campagna elettorale permanente. Una politica, e quindi i partiti, che sappiano definire la propria agenda basandosi sulle esigenze dei cittadini e non sulla gara a chi ottiene piu' 'like' sui social o a chi è più presente in televisione. E, soprattutto, un no secco all'al. Roberto, 'complice' il tradizionale scambio di auguri con l'Associazione della stampa parlamentare prima delle festività natalizie, sveste -per alcuni minuti - i 'rigidi' panni istituzionali e, nel rispondere alle domande dei giornalisti, si 'concede' alcuni passaggi più 'politici'. Senza mai entrare a gamba tesa nel dibattito ...

AnnalisaChirico : L’ ‘uomo forte’ non è il sogno di un dittatore che ci imponga come vivere ma il desiderio di un governo che decide,… - mauroberruto : Cari 48% di Italiani che volete l’uomo forte, qualora decideste davvero di affidargli il Paese fatemelo sapere un p… - fabiochiusi : E ancora: immaginate che *bella* idea sarebbe una legge contro le 'fake news' in un paese con un contesto politico-… -